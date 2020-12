:

Geheel eensch, Mickey.

Toen ik 6 was kregen we de winter van 1979. We woonden zeer afgelegen en deden ruilhandel met de buren omdat het onmogelijk was de winkel te bereiken. Iedereen had wel iets te ruilen. Feest was het toen moeders met een geit thuiskwam.

Wellicht was alles eenvoudiger in het kinderbrein.