Vrienden

Heeft u belangstelling voor de geschiedenis van Den Haag en draagt u het Haags Historisch Museum een warm hart toe? Dan bent u aan het juiste adres bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe – Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen. In 2016 is de vereniging samengegaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum. Sindsdien hoort het ondersteunen van het museum tot de doelstellingen van Die Haghe.

Wat kunt u als lid van Die Haghe verwachten?

het ledenbericht dat elke twee maanden verschijnt, met daarin o.a. aankondigingen, het activiteitenprogramma en boekrecensies. Daarnaast heeft onze vereniging een digitale nieuwsbrief.

het jaarboek dat ieder jaar in december uitkomt. Het Jaarboek bevat nieuwe artikelen over de geschiedenis van Den Haag en diverse vaste rubrieken.

een interessant en afwisselend activiteitenprogramma. Die Haghe organiseert ieder jaar circa 15 lezingen en excursies. Jaarlijks hoogtepunt is de zomerexcursie die traditiegetrouw naar een stad buiten Den Haag voert.

cursussen paleografie en workshops historisch onderzoek

korting op interessante lezingen van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort

één gratis bezoek per jaar aan het Haags Historisch Museum

Lid worden?

Hoe meer leden, des te daadkrachtiger onze vereniging kan opereren. U bent van harte welkom voor € 30,- per persoon of € 37,50 per gezin per jaar.