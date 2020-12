Het kalenderjaar loopt richting het einde en dus heeft De Telegraaf weer een blik tovenaars opengetrokken om 2021 te duiden. Afgelopen jaar zaten die kwakzalvers er natuurlijk weer collectief naast met hun gratuite gebrabbel over 'er gaat iets heftigs gebeuren' en 'iets met de economie'. Ja, makkelijk scoren. Paragmosterd daarentegen, die doet gewoon heel specifieke voorspellingen voor 2021. Misschien komt het uit, misschien ook wel niet, maar dan ligt het aan de sterren en dat had Paragmosterd ook niet kunnen voorzien.

Voorspellingen 2021

*Arnoud van Doorn bekeert zich op 14 juli, de warmste dag van het jaar met 37 graden Celcius, tot de homoseksualiteit. De Haagse Strijder van Allah komt een ravissante heer tegen, wiens naam begint met een P, maar verdere informatie krijgen we nog niet van de sterren. Pieter, Peter, Pepijn, Patrick, zoiets. Arnouds favoriete hobby is tongzoenen en hij gaat niet meer naar de moskee.

*De partij ChristenUnie van lijsttrekker Gert-Jan Segers wordt de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Ongelooflijk maar waar krijgen de christenen liefst 77 zetels. Segers zet zijn handtekening onder een aantal ingrijpende decreten: alle vrouwen in Nederland moeten een lange zwarte rok dragen met daaronder geen slip. Woensdag is verplicht aardappelen-vlees-groentedag en dan komt de man het vlees snijden. De vrouw is verplicht voor het huishouden te zorgen. Voordat mensen gaan slapen moeten ze glimlachen naar de Bijbel. En nog veel meer dingen.

*Joe Biden sterft, op 27 januari en een week na zijn inauguratie, aan ouderdom. Amerika is niet in shock. Een week later wordt Kamala Harris verkozen tot eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Het laatste dat men van Hillary Clinton verneemt is het moment dat ze, even na de inauguratie van Harris, in een regenton van de Niagara Falls stort.

*Mark Rutte heeft een vriendin! Het is de negentienjarige Sofia uit Haarlem. Rutte verklapt dat de twee nu al vijf jaar een setje zijn, maar dat ze hun relatie heel goed uit de media hebben weten te houden. Ze hebben ook al een kind: Nanojort, van vijf. (Ho eens even mensen, die is een voorspelling he. Misschien is het niet waar)

*Marco Borsato verlaat zijn penthouse in Alkmaar om te gaan wonen in Dakshinkali, Nepal. De zanger wordt boeddhist en neemt als monnik zijn intrek in het klooster van Neydo Tashi Chöling. Dat is het laatste wat we in Nederland ooit zullen horen van Marco Borsato, jammer genoeg.

*Er komt een remake van Oh Oh Cherso, maar dan gewoon in Den Haag. Het heet Oh Oh Den Haag en de programmamakers volgen de sterren van vroeger in hun huidige leven. Jokertje, Sterretje, Barbie en al die andere idioten komen weer voorbij. De kijkcijfers zijn dramatisch en na vier afleveringen haalt een woedende John de Mol de boel weer van de buis.

*Over de familie De Mol gesproken: Johnny. De rechtszaak tussen mejuffrouw Kaes en Johnny de Mol krijgt een onverwachte wending als blijkt dat Johnny de Mol betrokken was bij de verdwijning van 72 schoolkinderen in Nigeria. Later blijken al de schoolkinderen ook de echte kinderen van De Mol te zijn: hij heeft ze keihard verwekt tijdens de opnames van zijn programma Waar is De Mol.

*Op 9 mei wordt Ajax kampioen van Nederland, door in De Kuip met 0-1 te winnen van aartsrivaal Feyenoord. Het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt door Steven Berghuis. We horen u denken: huh, maar Berghuis speelt nu toch nog bij Feyenoord? Dat klopt, nu nog wel!

*Een vreselijk virus roeit alle huiskatten ter wereld uit. Saar, de kat van Sofie (8), is dood. En ook Muis, de kat van Madelief (10), ligt eraf. En ook Kiki, de kat van Tijmen (10) is dood. En ook Joep, de kat van Tina (9) is dood. En ook Turk de kat van Ebru (50) is dood. Alle katten ter wereld gaan dood mensen, en dat allemaal in 2021, door een vreselijk virus.

*Zangeres Anouk baart haar negende en twaalfde kind. Wat er met alle tussenliggende kinderen is gebeurd, is een raadsel. Het NFI heeft wel een onderzoek ingesteld, maar de zaak zit muurvast.

*Nederland verkoopt Amsterdam-West voor één symbolische florijn aan Marokko. Direct ontstaan er problemen aan de grens met smokkelaars, vluchtelingen, oorlogen om de beste hasjroutes en immigranten die proberen over de hekken te klimmen. Alle vluchtelingen bivakkeren in tentenkampen. Bente Becker slaat met de vuist op tafel. "Niemand komt het land in", roept ze, alvorens iedereen het land in te laten.

*Roken is weer helemaal hip. Het kabinet Segers-I komt met allerlei campagnes om roken onder jongeren aan te prijzen. De campagne slaagt, want de verslavingsgraad rijst de pan uit.

*Ergens in de Kaukasus neemt een Georgiër een hapje van een ongekookte Kaukasische adder. Hij wordt heel erg ziek. Er vallen allemaal mensen om. In Nederland is Willem Engel de leider van het verzet tegen de vaccinatie tegen de ziekte van de Kaukasische adder. Willem Engel krijgt een hoge onderscheiding van de Rijksuniversiteit van Groningen.

*Mosterd krijgt een ongekende salarisverhoging bij GeenStijl. Het is de hoogste salarisverhoging ooit in de geschiedenis van GeenStijl.

*De islam houdt op te bestaan. Kalief Selcuk Öztürk zegt dat 'alles maar een grapje was', waarop jihadisten over de hele wereld hun wapens neerleggen en zich toeleggen op het sparen van Pokémonkaarten. Alle homo's klimmen terug op het dak en plots is er wereldvrede. Öztürk krijgt dan ook de Nobelprijs voor de Vrede. Hij staat op het podium met Gordon, die de Nobelprijs voor Nuchterheid krijgt toegewezen.

*Op 22 december 2021 blijken alle voorspellingen van Paragmosterd gewoon weer flagrante onzin. "Ja maar sommige dingen had ik bijna goed", zegt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf.