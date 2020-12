In de Azaanbode van maandag stond een brief van ene Fatima Dakmar Miriam Kettani onder de titel "Hoe geworteld moet ik worden?", waarin ze de Kauthar-spagaat van GroenLinks vergeleek met een denkbeeldige kwestie van iemand met een Nederlandse naam: "Zou Annabel ook zo, net als kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht van GroenLinks, door het stof moeten om deelname aan een kwalijk protest in haar jonge jaren?" Het antwoord daarop is natuurlijk simpel: Ja.

Dat simpele antwoord werd door Jennifer aan de brievenrubriek van de krant gemaild, maar daar kunnen we het dinsdag of vandaag niet terugvinden. Daarom plaatsen wij haar respons hieronder:

Retorische vragen beantwoord

Miriam Kettani stelt een tweetal vragen in haar brief “Hoe geworteld moet ik worden”. Zij schrijft, “Zou Annabel ook zo net als kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht van Groenlinks, door het stof moeten…”? Zouden er ook vergezochte relaties gelegd worden tussen Pieter en onbetrouwbare leden van door Europa gefinancierde clubs… enz”. Zij lijkt er vanuit te gaan dat deze vragen retorisch zijn, maar er is gewoon een antwoord: ja.

Als milieubewuste Annabel belijdend lid was van de zwaar gereformeerde gemeente met dito zwarte kousen en rokken, en daarmee van een patriarchaal geloof dat o.a. homoseksualiteit afkeurt, vasthoudt aan traditionele rollenpatronen, andersgelovigen vervloekt of op zijn minst als De Ander beschouwt, God als allerhoogste boven democratie en rechtstaat stelt en desondanks door Groenlinks op het schild wordt gehesen, een partij wiens waarden daar allemaal haaks op staan, dan zou ook Annabel enorme kritiek krijgen. Maar gereformeerde Annabel zou, al zou ze dat al willen, nooit door GroenLinks op de lijst worden gezet.

Dan Pieter, deze jongeman bestaat gewoon. Hoe vaak is er al niet bericht over vooral Forum-leden die gelieerd zijn aan dubieuze pan-Europese en Nederlandse clubs zoals Erkenbrand of andere enge racistische clubjes in Amerika. Ook daar wordt terecht kritisch over bericht in de media.

Kauthar is misschien een prima meid. Maar het is raar dat zij, met alles wat we over haar overtuigingen en achtergrond weten, op de kieslijst komt bij GroenLinks. Net zoals dat voor grefo-Annabel raar zou zijn en dan is Annabel niet eens gelieerd aan het politieke Christendom. Daarbij is Kauthar, helaas voor haar, ook een probaat middel om de hypocrisie van GroenLinks bloot te leggen. GroenLinks had vooral beter moeten weten.

Jennifer

