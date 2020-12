U kunt natuurlijk heel hard uw best doen op uw werk, misschien gaat de gratificatie wel een keer naar ú in plaats van naar Jeroen van sales of Jeanine van de balie. U kunt natuurlijk allemaal cijfertjes invullen op een formuliertje van Lotto of u kunt natuurlijk heel aandachtig in de goot gluren; soms ligt daar een muntstuk van 2 € en soms ligt er zelfs een briefje van 5. MAAR! U kunt ook gewoon doen alsof u een premiejager bent en daarvoor hoeft u niet eens uw hand uit die zak ochtendchips te halen. Het enige wat u moet doen is het in HEMA-regenpak gestoken geboefte in de video hierboven herkennen en aangeven. U kent de twee niet alleen van de bruuske parkeeractie op 4 april in Haarlem, maar ook van DIT ongezellige onderonsje op 20 mei in Alkmaar. 10.000 euro makkers! Daar moet u heel veel supermarkten voor beroven.