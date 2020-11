Als je geforceerd "gelijkheid" wil afdringen, gebaseerd op hoe je wil dat de wereld is i.p.v. realiteit. krijg je rare bijeffecten. Als je naar first dates kijkt krijg je de indruk dat de helft van Nederland van homoseksuele voorkeur is. Laatst daar ook een Aziatische dame die gniffelend zei wel iemand van haar eigen afkomst te willen, anders kan ze zich er niet mee identificeren. Wat natuurlijk volkomen haar recht is, maar we verkeren inmiddels wel in de situatie als een blank iemand dat gezegd had, het eruit was geknipt, tenminste te hopen voor degene die dat dan zegt, want die kan anders niet meer veilig over straat. En dat iedereen dit voorbeeld beseft geeft aan dat er best was mis aan het gaan is nu.