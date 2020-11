Voorop: als dit echt blijkt te zijn dan is het inderdaad zonder pardon wieberen natuurlijk. Een kleine naunce over 4chan screenshots. Ben geen 4Chan type, maar het taalgebruik in die screenshots zijn niet typerend voor het FvD electoraat. Vooralsnog denk ik eerder aan trollen of 'jongeren' dan aan FvD jeugd... Maar goed, ik kan het mis hebben en dan is het gewoon helder, dan is het een walgelijk clubje waar iedereen zich van zou moeten distantiëren, maar ben ik de enige die twijfelt aan de echtheid? Puur gebaseerd op het taalgebruik. FvD lijkt me ook niet anti-joods, en ik zou met geen mogelijkheid kunnen bedenken waarom je vandaag de dag anti-joods bent, tenzij je dus Palestijn of islamitisch bent (los van of dat OK is, natuurlijk). Maar vanuit een FvD-hoek? Totaal niet logisch, of wat mis ik hier?