Ja, dit laten we Hamza's kippen dus niet onweersproken aansmeren door Hans op 1:16 in het bovenstaande filmpje. "Er lopen ook wel een beetje vreemde kippen tussen. Dat ik denk van, die familie is wel heel erg dicht bij elkaar gekomen. Beetje inteeltkippen, beetje kale nekkies. Ja, ze zien er wel eens vreemd uit, en ze lopen vreemd, ja." Nou, HANS. Je hebt zojuist de Habsburgse Dubbelmonarchie onder de kippen beledigd, van harte! Het zijn namelijk naakthalshoenen aldus deze wetenschappelijke publicatie (PDF).

"Deze van oorsprong Oostenrijks-Hongaarse kippen hebben een naakte rode hals. Je vindt ze mooi of afschuwelijk, maar zeker bijzonder. Naakthalshoenders komen veel voor in Duitsland en wat minder in Nederland. Ze leggen een redelijk aantal eieren. Ze zijn er in diverse kleurslagen, zoals zwart, rood en koekoek. Van dit ras bestaat ook een dwergvariëteit." (h/t)

Maar naakthalshoenen godverdomme