Ze moeten eens een keuze maken, kinderen uit Syrie halen MOET want je mag niemand aankijken op de keuze van de ouders. Nederlanders zijn racist want 400 jaar geleden zijn we gestopt met het vervoeren van slaven.

Dus laat ze eens een keuze maken, wij slecht dan laat je de haat kinderen in syrie rotten. Haal je de kinderen terug dan ook kappen met zeuren over vroeger

Als je toch gaat zeuren dan mag Lodewijk Asher meteen uit de politiek want opa was voorzitter van de Joodsche Raad. En Akwasi mag de bak in want zijn opa was een slavenvanger.

Even in perspectief, Nl heeft in 200 jaar ongeveer 550k slaven vervoert, Portugal ongeveer 6 miljoen.. Zet dat even weg tegen de slaven die de Barbarijnen in Europa en van Europese schepen ving.. en ga dan ook even na hoe Turken met europese slaven omgingen, zoek op google maar eens naar Eneuch..

Zoals hieronder al gezegd, het gaat om een emotioneel breekijzer om iets te veranderen en dat veranderen gaat uitsluitend over POEN