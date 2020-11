Hoe langzamer je remt, hoe langer de remweg. Dat weet iedere koekenbakker, met en zonder rijbewijs.

Blijkbaar vinden de politici deze crisis fantastisch, want door zo min mogelijk in te grijpen kunnen ze de crisis maximaal uitsmeren en kunnen we zo lang mogelijk genieten van maatregelen. Ondertussen in landen die overbevolkte steden hebben...

Vietnam - 98 miljoen inwoners - 35 doden

Thailand - 70 miljoen inwoners - 59 doden

Singapore - 6 miljoen inwoners - 28 doden

Malaysia - 33 miljoen inwoners - 249 doden

Zuid Korea - 52 miljoen inwoners - 468 doden

Japan - 126 miljoen inwoners - 1766 doden

Nederland - 17 miljoen inwoners - 7434 doden. Japan heeft 7 keer zo veel inwoners, werd vanwege een Amerikaanse Partyboot veel eerder in gevaar gebracht en heeft vier keer zo weinig doden. De Japanse keizer doet het dertig keer beter dan onze premier. Zonder een fucking lockdown. We hebben het een en ander te leren in het land van de reizende zon, als we niet failliet of dood willen.

Het is niet het aantal personen per keer, maar hoeveel wisselende contacten er überhaupt zijn. Het virus verplaatst zich in vloeistofdruppels, maar een fatsoenlijke uitleg over aerosolen of het gevaar van balansventilatiesystemen, luchtrecirculatie en andere milieuvriendelijke meuk negeren we weer. Dat een gebrek aan ventilatie killing is, weten we sinds 2008. www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/onafh... Dat een theedoek werkt als mondkapje ook. www.geenstijl.nl/5152771/rivm-studie-...

Als we in deze strijd zelfs twaalf jaar oude informatie niet gebruiken, proberen we een brand te blussen met gebakken lucht.