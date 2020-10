Ontzettend vervelend bericht voor A. Schurink uit Woudenberg. Hij of zij was net lekker bezig met het verzamelen van 90.000 metalen flessendoppen om de langste slang ter wereld van te maken, toen dat hele gedoe met corona begon. Niet alleen vielen hierdoor A. Schurink uit Woudenberg zijn of haar dromen over een slang van 90.000 metalen flessendoppen in duigen, A. Schurink uit Woudenberg zit ook nog eens opgescheept met de 5000 metalen flessendoppen die hij of zij al verzameld had. Maar zoals u weet: als Onze Lieve Heer ergens een deur met een slang van 90.000 metalen flessendoppen sluit, zet hij ergens anders een raampje met 5000 metalen flessendoppen open. Want dit is natuurlijk een buitenkansje voor iedereen die toevallig net 5000 (of minder) metalen flessendoppen nodig heeft. U kunt ze af komen halen bij A. Schurink uit Woudenberg. Alle 5000. Maar minder mag ook.