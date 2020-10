Ik was pas 17. Sterven zonder de liefde te bedrijven, leek me erg triest. Moeten we de dood aanraken om het leven te kennen? We hebben allemaal kwetsbare, ontevreden lichamen. Einde van de avond, De golven glijden op het metaal van het casino En de lucht wordt indigo, Je jurk hangt hoog op je dijen. Witte camelia in een vlecht Zwaar, verwrongen haar, Je lichaam trilt onder de strelingen En de maan wordt getemd.