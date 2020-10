Dus wij denken dat we de bodem wel bijna hadden geraakt in die doodvermoeiende Sinterspiraal richting de hel, een plek waarin kinderen géén cadeautjes krijgen, iedereen elkaar alleen maar de maat neemt en clubjes doodvermoeiende kinderfeesthaters van maart t/m februari op de pleinen staan te blèren dat het allemaal racisme is. Maar weet u, het heeft met racisme gewoon geen ene fuk te maken. Want die compromiscaballero, de roetveegpiet, mag nu ook al niet meer... van Google. Wegens 'diversiteit en gelijkheid'. Dus grote Amerikaanse (≠ Nederland, maar een ander land, namelijk Amerika) techreuzen, ongekozen techreuzen, toonbeelden van ethiek, goede moraal, normen en waarden en privacy enzo, clubjes die verworden zijn tot pseudoprogressieve politieagentjes met subjectieve strijdjes tegen 'fake news' en 'populisme', komen óns nu ook vertellen wat wíj hier wel en niet cultureel mogen vieren.

En dan nog hè. Die roetveegpiet. Da's gewoon een blanke vrijwilliger, of zzp'er uit Apeldoorn, met roet op z'n bakkes. Klautert door de schoorsteen om cadeautjes af te leveren bij kindertjes en daarom heeft-ie zwarte vegen op zijn smoel - een racistisch stereotype. Die hele War on Sinterklaas is geen statement in de 'strijd' tegen racisme, het moet gewoon kapot. Wat we alleen nog kunnen doen met z'n allen: we maken het zo ridicuul dat we alleen nog maar kunnen lachen om de volstrekte achterlijkheid. Sinterklaas vanaf nu alleen nog maar laten helpen door een kudde konijnen. Inpakkonijn, droeftoeterkonijn en Konijntje Precies. En één hert, met een minderwaardigheidscomplex. En dan al die kindjes allemaal: wie gooit toch die cadeautjes door de schoorsteen? Dat is nou dat manke hert, zijn naam is Tijmen en hij is een lul. En dat is dan het feest van Sinterklaas, was het maar weer 6 december, want het is te debiel voor woorden.

Hier een voorbeeld van de nieuwe helper van Sinterklaas