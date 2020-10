Deze iman is lid van de soennitische vroomheid- en missie-beweging Tablighi Jamaat en.wikipedia.org/wiki/Tablighi_Jamaat... waarvan er geen Nederlandse wiki bestaat. Ze zijn puriteins en dat komt met name tot uiting wanneer het thema 'vrouw' aan de orde komt. "Bij TJ worden vrouwen aangemoedigd om thuis te blijven en te kiezen voor een leven van "segregatie tussen vrouwen en mannen". Ze houden zich echter ook bezig met bekeringsactiviteiten, bespreken onderling in kleine groepen de basisprincipes van Tabligh en reizen met hun echtgenoten (of een andere mahram) op bekeringsreizen. [61] Tabligh prent hen in dat dawah ook belangrijk is naast het zorgen voor hun echtgenoten of het zorgen voor hun kinderen. [61]

Volgens een studie van Barbara Metcalf uit 1996 [47] heeft de Tablighi Jamaat sinds het begin van de beweging [vaag] aangemoedigd om deel te nemen. Sommige geleerden maakten bezwaar tegen de deelname van vrouwen, maar Mohammed Ilyas kreeg langzaamaan hun steun en de eerste jamaat van vrouwen werd gevormd in Nizamuddin, Delhi. [47] Vergezeld door een nauw mannelijk familielid (mahram, محرم), worden vrouwen aangemoedigd om uit te gaan in jamaats en te werken onder andere vrouwen en familieleden, terwijl ze de regels van bescheidenheid, afzondering en segregatie volgen. Ze houden zich aan strikte regels van hijab door hun gezicht en handen te bedekken. [32] [47] Jamaats van vrouwen nemen soms deel aan grote jaarlijkse bijeenkomsten; anders houden ze gewoonlijk buurtbijeenkomsten. Aangezien de Zuid-Aziatische islamitische cultuur vrouwen ontmoedigt om naar de moskee en heilige heiligdommen te gaan, bieden deze locaties de gelegenheid voor vrouwen om samen te bidden en religieus samen te komen. [47]

Tablighi Jamaat heeft de neiging om de grenzen van genderrollen te vervagen en beide geslachten delen een gemeenschappelijk gedragsmodel en hun toewijding aan tabligh. De nadruk ligt op een gemeenschappelijke aard en verantwoordelijkheden die door beide geslachten worden gedeeld. Net zoals mannen de geslachtsrollen opnieuw tekenen wanneer ze zich wassen en koken tijdens da'wa-tours, nemen vrouwen de mannelijke verantwoordelijkheid op zich om het huishouden te onderhouden. [47] Vrouwen spelen geen enkele rol in de hogere regionen van de beweging [32], maar er wordt rekening gehouden met hun mening. Vrouwen en de familieleden wordt verteld dat ze Koran moeten leren en 5 Amaals moeten volgen in het dagelijks leven, Taleem of Ahadees, Koranrecitatie, 6 Punten muzakera en mashwara voor dagelijks levenswerk en fikr voor de hele wereld als mensen van over de hele wereld zullen komen en zij zijn degene die moeten leren voordat ze lesgeven. [47]