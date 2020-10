Afgelopen weekend en vorig weekend. Bomvolle pretparken en staatsbossen. Morrende boswachters bij enorme aantallen geparkeerde auto's. Rond Breda was geen verlaten bospaadje cq natuurmonumentje meer te vinden, en we hadden zelfs verkeersregelaars, bij natuurgebieden! Pas als iedereen #thuisblijft merken we hoe VOL Nederland is. En wat doen ze in Den Haag? Daar laten ze gewoon weer lekker 500 asielinstromiërs toe. Alsof het niets is. Gek hoor. Land op slot. Horeca dicht. Evenementen verboten. Koninklijk Gezin mag het land niet uit. Grapperhaus die oproept in je eigen omgeving te blijven. Week van de Waarheid. Dreigende DRACONISCHE maatregelen. En in diezelfde week 10 afgeladen touringcars toet-toet naar Ter Apel. Gelukkig houden al die nieuwe Nederlanders ontzettend van natuur. Allemaal ff inschikken in het bos dit weekend!

Update1: +152 extra apothekers

Update2: +331.000 woningtekort

Update3: Dan gaan we toch in de rechtbank wonen?