Geert Wilders haalt z'n kontent ook altijd uit de reaguursels en leest ze dan voor in de Tweede Kamer.

Daar zeg ik ook nooit wat van.

Volgens mij was het (zelfs in mijn ogen idiote) kopvodden-tax idee ook hier als eerste geplempt.

Natuurlijk werd dat nooit, maar dan ook nooit serieus opgepakt: om de volgende redenen:

-ten eerste natuurlijk discriminerend

-ten tweede beledigend: kopvod

-ten derde onuitvoerbaar: Ja, mevrouw de moslima: heeft u wel uw kopvod aangegeven in uw speciaal vakje bij de jaarlijkse belastingopgave? En heeft uw hoofddoek een registratienummer?

-Geert Wilders is blijkbaar niet intelligent genoeg om dit in te zien.

Maar nu komt het: ik ben wel jarenlang een PVV stemmer. Maar met deze stunt bereikt hij gewoon absoluut niets. Het was nota bene een over de top reaguursel, zoals er wel dagelijks honderden worden geplaatst. Je zou net zo goed een baarden-tax kunnen gaan invoeren. Maar wat blijkt: dat heeft echt bestaan, ik meen in Rusland; het hebben van een baard was een privilege, waarvoor een belasting werd geheven.

OK, misschien eventjes off topic.