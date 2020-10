This brings back memories! Jawel, ik had een verzamel CD met dit als nummer 3 of zo, en het begon met Phil Collins , en dat gebruikte ik dan als wekker. Bij Tanita was ik klaar om erop uit te gaan. De tekst, ja: Ik dacht: :kijk, je liefde trekt het bloed weg uit mijn hand, maar je zal niet meer blijken te zijn als een tijdelijke pauze in mijn preutse leventje.

Op aanvraag kun je de hele vrije vertaling krijgen. lol. Het is een uitdaging voor me. Maar iets anders: de jaren 80; ik leefde toen bewust, en achteraf best een goede, hoewel armoedige tijd, er was nog geen internet, en Nederland was op een keerpunt van de viezigheid van drugs in Amsterdam en Rotterdam, naar een strenger beleid, en renovaties van huizen, stations etc. De jaren 80 begonnen met punk, de slag om de Blauwbrug, no future, werkloosheid voor jongeren, en later MTV met bands als AHA en hoe heet die poedelkapsel ook al weer, een dubbele naam, en deze song, die bijna een eendagsvlieg was, op de single ... na, was er één van. Dus thnx voor de memories en de link, Mickey!

Iets anders Leonard Cohen zijn song: You want it darker is ook iets heel anders dan de meesten denken, het is juist een beetje cynisch gesprek/aanklacht tegen God: OK, God, je wilt niet alleen dat mensen simpelweg gelukkig en gezond zijn, nee, je wilt ellende en ziekte etc. Ook heel cynisch over zijn huwelijk/de liefde. Maar uiteindelijk ook berusting en acceptatie van alles. I am ready for you, Lord.

In ieder geval: heb jij Engels gestudeerd, of in ieder geval Nederlands, want je taal is altijd zeer verzorgd.