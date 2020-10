Eerst niet vervolgd. Toen toch, maar meteen daarna leek het weer van niet omdat Missouri's Attorney General er het zijne van dacht. En nu toch weer wel. St. Louis Circuit Attorney Kim Gardner heeft haar aanklacht tegen de McCloskey's aan een Grand Jury voorgelegd, die de aanklacht gister rechtsgang-waardig verklaarde. Het echtpaar wordt aangeklaagd wegens het "onwettelijk gebruik van vuurwapens en knoeien met bewijs", zoals we dat in ONS LAND noemen. De stand off vond plaats op privéterrein waar 'demonstranten' binnendrongen en volgens het echtpaar vervolgens begonnen te dreigen.

"We were told that we would be killed, our home burned and our dog killed. We were all alone facing an angry mob." In het onderstaande fragment van gister echter lijken de dreigementen ernstiger (of wegens de rechtszaak aangedikt), en wordt ook gesproken van het dreigen met verkrachting.

Het echtpaar hamert er, net als Tucker Carlson en die malle Judge Jeanine een uur eerder, op dat Circuit Attorney Kim Gardner "Soros-backed" is. Nu houden we niet zo van die kaart als verdachtmaking, maar het klopt inderdaad dat Gardners verkiezingscampagne in 2016 "minstens $190.750,73" heeft aangenomen van Soros' Super PAC de Safety & Justice Commission.

We vermoeden eigenlijk sowieso vrijspraak, al is het maar omdat Missouri's Attorney General die eerder al vroeg de aanklacht van tafel te halen, stelt dat "the right to use firearms to defend one’s person, family, home, and property has deep roots in Missouri law." De Castle Doctrine, noemen ze dat daar.

Should've let them grill

Bawler