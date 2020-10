Over die mondkapjes; dat is vooral een politieke beslissing en geen medisch.

=================

Van Dissel blijft erbij: gewone mondkapjes hebben weinig effect

Het veelvuldige gebruik van mondkapjes in andere landen, de druk van de publieke opinie in eigen land, of zelfs een rechtstreekse oproep van zijn beroemde Amerikaanse evenknie Anthony Fauci: Jaap van Dissel blijft bij zijn standpunt. De directeur Infectieziekten bij het RIVM herhaalt desgevraagd dat mondkapjes volgens hem "een buitengewoon gering effect" hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In een interview met de NOS noemt hij het recente besluit van het kabinet om mondkapjes in publieke binnenruimten dringend te adviseren daarom vooral een politiek besluit en niet zozeer een dat op medische gronden is gebaseerd.

nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-bli...