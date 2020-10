Afgelopen gisteren hadden we Ventilator des Vaderlands Maurice de Hond aan de bar. Op zijn verzoek met een raampje open, want meneer is nogal van het goed doorluchten. Dat is ie al máánden en inmiddels beginnen Jaap en Zijn Mensen hem langzaam gelijk te geven. Niet hardop natuurlijk, maar wel in de praktijk. Hij zal vast niet alles helemaal goed hebben, maar dat hebben Hugo, Mark & Jaap ook niet en hij laveert behendig op de veilige lijn tussen kritiek en complot om je uiteindelijk zowel op je gemak te stellen over de Chinese Griep, als te alarmeren over de economische en maatschappelijk gevolgen: we zijn hoe dan ook nog lang niet uit de brand.

Voor wie na het kijken zin heeft om zijn geluk en gezondheid te beproeven: we zagen dat het Staatsgokbedrijf tussen alle mazen van de horeca-regels door valt, en zowel qua brood als qua spelen tot lekker laat geopend is. Het huis moet kennelijk blijven winnen. Dus niet juichen als je een ton wint! Proost, en prettig weekend.

