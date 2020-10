Nou ben ik echt benieuwd he, wie dat filmpje van Long Frens en van Haga echt gezien hebben. Ik worstel me er door heen, want eerlijk is eerlijk, er wat van vinden zonder kennis te nemen van de inhoud vind ik echt achterlijk. Ik ben nu met moeite (omdat het saai is én veel te lang) halverwege, vandaag ergens de rest, maar inhoudelijk nog maar heel weinig gehoord van van Haga dat niet breed word onderschreven hier. Eventuele complottheorietjes van Long French duwt hij het hoofd in. Wel is er nog een inhoudelijk gesprek over de (PCR)testen, maar ja, weten we nog hoe Maurice de Hond belachelijk werd gemaakt met zijn ventilatie, want Maurice is geen viroloog and such? En toen ging iedereen en zijn moeder aan de ventilatie en weinigen zeiden publiekelijk: "had de Hond toch gelijk..."

Kijken die hap dus. En zelf denken. Deugt het niet, dan is dat zo. Valt het wel mee, dan is dat zo. Is het prima dan is dat zo. Maar als je het afschiet omdat je de messenger niet blieft dan ben je net zo lijp als al die mensen die elk bericht van Geenstijl afschieten omdat het Geenstijl is.