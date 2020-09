Nog een ander artikel op de website van de vereniging voor de Neerlandistiek die de stelling dat 25% van de Nederlandse 15-jarigen functioneel analfabeet zou zijn keihard onderuit haalt:

www.neerlandistiek.nl/2020/08/hoeveel...

Dodelijke conclusie voor alle napraters in politiek en media:

"Het ziet ernaar uit dat [dit rapport] ons een reëel beeld geeft van de laaggeletterdheid onder 15/16-jarigen: geen 24%, maar 5%. Hierbij moeten we twee slagen om de arm houden:

- De 5% in de leeftijdscategorie 16-24 jaar is een gemiddelde over alle leeftijden in deze categorie. Het is niet zeker dat hij voor iedere leeftijd hetzelfde is.

- De algehele laaggeletterdheid kan sinds 2012 in ons land gestegen zijn, ook in de leeftijdscategorie 16-24.

Maar ook met deze slagen om de arm is het uitgesloten dat laaggeletterdheid onder 15/16-jarigen zelfs maar in de buurt komt van het getal dat wordt genoemd door journalisten, columnisten en nu dus ook onderwijsspecialisten. Deze demonstreren in de omgang met hun bronnen hun eigen vorm van laaggeletterdheid."

Weet je wat, ik herhaal die laatste zin nog eens.

Deze demonstreren in de omgang met hun bronnen hun eigen vorm van laaggeletterdheid.

Deze demonstreren in de omgang met hun bronnen hun eigen vorm van laaggeletterdheid.

Deze demonstreren in de omgang met hun bronnen hun eigen vorm van laaggeletterdheid.