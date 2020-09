Nou mensen, daar gaat u dan. Een kleine moeite, een groot gebaar. Mooi kaartje pakken of kopen, het kraantje van uw tomeloze vat inspiratie opendraaien waardoor er een mooi zinnetje of tekstje uitvloeit, zegeltje erop en hup in de brievenbus. Vandaag voor 17.00 uur doen, en dan is dat kaartje er morgen. Want u zit vanavond weer lekker onbezorgd in het café achter een gezond glas tarwesmoothie, u zit weer lui voor de televisie uw niet zo kostbare tijd op te geven of u zit weer aan de spelletjestafel uw zoon of dochter compleet te vernederen met Regenwormen. Maar er zijn mensen voor wie dat momenteel niet zo vanzelfsprekend is. "Kaartjes met kittens, puppies, enz. zijn extra welkom." Hup Jolie!