Op 13 maart 2020 werd de 26-jarige Afro-Amerikaanse Breonna Taylor te Louisville, Kentucky, in haar bed gedood door politiekogels (wiki). Er was een knock and announce-huiszoekingsbevel uitgevaardigd voor haar woning op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Specifiek werd ze ervan verdacht haar huis te (laten) gebruiken als logistieke locatie voor de drugshandel van haar ex-vriend Jamarcus Glover, die op meerdere gelegenheden gezien was terwijl hij het huis betrad en verliet met verdachte pakketten.

De huiszoeking liep volledig uit de hand. De politie en een buurtbewoner claimen dat de politie zichzelf inderdaad als zodanig aankondigde voordat ze het huis betraden. Die claim wordt overigens ook weer door meerdere bronnen weerlegd, zie hier onder "Is the police account disputed?"

Kenneth Walker, de toenmalige vriend en huisgenoot van Taylor zegt dat hij die aankondiging niet heeft gehoord, en dacht dat er ingebroken werd. Walker, die legaal een vuurwapen bezat, opende hierop het vuur op de agenten. Hij raakte een agent in zijn bovenbeen, waarop de agenten meer dan 20 kogels terugschoten. Taylor werd in haar bed door 5 kogels geraakt, en overleed aan een specifiek schot ter plekke.

Dan nu het bovenstaande filmpje van Kentucky's District Attorney Daniel Cameron, die de Washington Post omschrijft als "(...) a young Black man who choked up at the thought that his own mother might ever face such a devastating tragedy. En als " the Republican Party’s best hopes for building a more diverse appeal, a protege of the ultimate old-school practitioner of the dark arts of politics, and a favorite of President Trump who nonetheless has a reputation for being a stickler for unadulterated facts." Hij leidt deze bijzonder precaire rechtsgang en lijkt dat op een manier te doen die WaPo's beschrijving onderschrijft.

Hij kondigde gister aan dat geen van de drie betrokken agenten vervolgd zal worden wegens moord, en slechts een van hen vervolgd zal worden wegens drie gevallen van "wanton endangerment", de andere twee gaan vrijuit. Op 15 september werd wel bekend dat Taylors nabestaanden een schikking van $12 miljoen uitbetaald krijgen.

Niet geheel onverwacht viel dit nieuws van vrijspraak en geen vervolging wegens moord extreem slecht bij 'de gemeenschap'. Schoenenwinkels mogen het sinds gisteravond weer flink ontgelden, maar er zijn in Louisville dus ook weer twee agenten neergeschoten in een protest tegen de uitspraak. "Two Louisville police officers were shot during demonstrations on Wednesday night (...), a suspect was in custody and that neither of the officers’ injuries were life-threatening. One of the officers was alert and stable, and the other was in surgery." De National Guard is ter plaatse, de FBI ook. Beste beelden zoals bijna altijd bij Brendan Gutenschwager en Drew Hernandez.

Het was nog lang onrustig

Slachtoffer Breonna Taylor

Begrijpelijk wel

Lewis was erbij

...

fedbois on scene

Black on black violence

Mooi gesproken