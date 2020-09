“Dieuwertje Heuvelings trad vijf jaar geleden, na een al mooie carrière in het muziekmanagement, in dienst bij de Zweedse streamingdienst Spotify.”

Op haar 26ste had ze er dus al “een mooie carrière” opzitten. In management ook nog. Ik vraag me dan toch af hoe lang die carrière voor haar 26 geduurd heeft en of ze ook nog een opleiding heeft genoten.