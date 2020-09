:

Jij let gewoon niet op en ziet niet wat er gebeurt in de wereld, onder het mom van “Corona” en de paniek en de angst om een virusje.

Seizoenswerkers voor oogst zijn vrijwel nergens meer welkom, fruit rot aan de bomen, oogsten worden niet binnengehaald, tekorten in de aanvoer bij conservenfabrieken. Besmettingen in slachterijen wereldwijd drukt de produktie, en drijft dus de prijs omhoog, met als gevolg regionale tekorten in kip, rund en dus ook duurdere hamburgers bij de ketens.

En dan hebben we nog maar even niet over de slechte oogsten van de afgelopen jaren in de VS waardoor de voorraden al niet te groot meer zijn, de overstromingen in China waardoor miljoen hectares landbouwgrond dit jaar ook niet meer produceren. Australië heeft nu al een rijst tekort. Varkenspest in China heeft ervoor gezorgd dat varkensvlees in China x7 in prijs is gestegen, en als bij effect dat de Chinezen overal varkensvlees kopen en de prijs elders op de wereld dus omhoog drijven.

Maar blijf lekker in je droomwereld. Er is niks aan de hand. Er gebeurt niks. Niets te zien. Doorlopen.

Maar blijf jij vooral heel bang voor het virus en besmettingen enzo.

Dat is precies wat Die Partei wil, namelijk.