Waar veel van deze mensen/activisten mee bezig zijn, is oude grieven. Beelden die misschien destijds netjes zijn betaald, maar ook best waarschijnlijk gestolen, slavernij, kolonialisme, Zwarte Piet, titels van schilderijen in musea...

Ik zeg het zonder nijd en ironie: mens, kijk naar je toekomst. Vergeet de geschiedenis niet, en ook niet wat onrechtvaardig was, maar die eindeloze fixatie op terugkijken berooft je van de moed en het optimisme om een mooie toekomst neer te zetten. Met alle herbenamingen van schilderijen, of aanpassingen van Zwarte Piet, of betalingen voor beelden word je niet gelukkig, daar zit de oplossing niet in. Of je nou in Europa bent of in Afrika, toon het ongelijk van de racisten aan en maak iets van jezelf. Maak je land mooi.

Wie zich eindeloos opstelt als slachtoffer, is passief. Want jij mag alles doen, jij bent immers het slachtoffer, dus hoef je geen morele last op je te nemen (zoals empathie, of geen misdaden plegen, alles is immers omdat je zo onderdrukt bent) of je best te doen om er wat van te maken. Het resultaat is dat je niet op een positieve manier het heft in eigen handen neemt, echt wat dóet. Zélf je leven vormgeeft. Dat is immers de last van de witte onderdrukker. Dus dan ben je daar, zittend op de grond, huilend van woede, tot je weer wat wordt aangereikt van boven... maar het is nooit genoeg, want niemand haalt je van de grond af buiten jezelf. En die kansen krijg je niet alleen, die kan je maken. Zeker hier in Europa.

Jammer.