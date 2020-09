Het ging bij Jinek vandeweek ook over pesten. Zat een vrouw aan tafel die een heel verhaal vertelde over dat ze gepest werd en daar eigenlijk tot op de dag van vandaag nog last van heeft, ja vond ik lullig. Vervolgens komt Anita Witzier, ja die knappe, succesvolle BN-er ja, aan het woord want die heeft "hetzelfde" mee had gemaakt. Bleek dat ze een keer een aantal maanden ruzie heeft gehad en is genegeerd door twee vriendinnen omdat die jaloers waren dat Anita met de knapste jongen van de klas had. Maar daarna was het gelukkig weer goed.

Je zag bij die daadwerkelijk gepeste vrouw echt de bek open vallen. Ze zei er maar niets van maar je zag haar echt denken "je snapt er geen reet van kut!". Het is naar mijn mening exemplarisch hoe BN-ers elk onderwerp weten te kapen waar ze zelf geen of een marginale kennis over hebben en dit als waarheid uit te dragen.