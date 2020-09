Nog meer cijfertjes!

- Sinds 1 juni (openstelling) zijn er 374 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat in 91 dagen. Dat is een gemiddelde van 4,1 per dag, of 0,3 persoon per provincie. Ter vergelijking, op 27 maart alleen al waren dat er 609.

- Sinds 1 juni zijn er twee personen onder de 60 overleden aan corona (allebei in de 50-60 categorie). De kans is 87,5% dat deze persoon onderliggend lijden had.

- Er zijn vier personen in de categorie 0-30 jaar overleden, alle vier in maart

- 88,6% van de personen die overleden zijn was ouder dan 70, 78,4% ouder dan 75 jaar en 62% ouder dan 80 jaar.

- De verwachting is dat het aantal levensjaren dat gered wordt door de lockdown lager is dan het aantal levensjaar dat de lockdown kost. Er zijn 5.000 minder mensen gediagnosticeerd met kanker in vergelijking met andere jaren. Hier zitten veel jonge mensen tussen.

- De schade door de lockdown in Nederland wordt al geraamd op 100 miljard. Wanneer in maart het vaccin breed beschikbaar komt, dan zitten we nu nog niet op de helft.

- Er zijn tussen week 11 en week 34 76.599 mensen in Nederland overleden. Zonder corona was de verwachting dat dit er 70.943 waren geweest. De oversterfte bedraagt ongeveer 5.600 mensen op het moment.

- Er liggen 46 patiënten die verdacht of besmet zijn met corona. Er zijn 77 ziekenhuizen die corona-patiënten kunnen opvangen. Dit is 0,6 patiënt per ziekenhuis.