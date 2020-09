Het is weer een leuk riedeltje van je BL.

De vraag is, en dit is de enige vraag waar het om gaat.: Is wat Snowdon deed wettelijk verkeerd of moreel verkeerd? Formeel recht begint ten aller tijde bij moreel recht. Formeel heeft hij zaken naar buiten gebracht waar hij voor heeft getekend dat hij dit niet zou doen. Moreel gezien zie ik geen foutief gedrag in zijn handelen.

Bij jou draait het met name om: het oordeel komt niet uit het kamp waarvan ik het leuk vind, dus is het fout.

Wat mij betreft heeft Snowdon juist gehandeld door bepaalde info te lekken. Een deep state, een oncontroleerbare overheid, of hoe je het ook wil noemen of duiden, heeft nadelen.

Zelfs bij geheime diensten moet er op een soort van rekenschap kunnen worden gerekend in een westerse democratie, hoe tegenstrijdig dit ook soms is met de werkelijkheid.

We zijn tenslotte geen communisten.