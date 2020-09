Leuk maar de vlieg wereld en fabrikanten zijn extreem extreem conservatief.

Een cilinder met daaraan vleugels en motoren is iets wat al 100 jaar werkt en wat tot in perfectie is gesmeden dankzij o.a. het vliegtuig the Comet.

Zij gaan echt niet meer experimenteren met dit soort afstudeer projectjes.

De kans op falen is gewoon simpelweg te groot zie ook de 737 max maar dat is software matig.