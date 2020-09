Welke idioot heeft in godsnaam bedacht om zonnepanelen in het water te gaan leggen. We hebben daken van huizen en bedrihfspanden, weilanden, maar uiteraard is water van niemand en dus lekker goedkoop. Over 10 jaar en veel miljarden later plus verdere schade aan de toch al wegkwijnende natuur in Nederland, zal met concluderen dat dit er eentje was uit de categorie 'bomen verbranden om het klimaat te redden'. Wat een ongelovelijke volidioten.