Oud CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch vertrouwt het verloop van de CDA lijsttrekkersverziekingen ook al niet. In een Facebookpost (dus is het waar - mirror) legt ze uit dat stemmers die op hun tablet of telefoon stemden, met een formulierfout geconfronteerd konden worden, waardoor ze op Omtzigt dachten te stemmen maar het inmiddels welbekende Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge te zien kregen. Vietsch, gepromoveerd ingenieur, was Tweede Kamerlid van 2002 tot 2010 en "Als Kamerlid opvallender door kennis en betrokkenheid dan door spectaculaire optredens", volgens Parlement.com. Het is onduidelijk of Vietsch zelf deze formulierfout heeft gezien tijdens het stemmen, maar in de comments onder haar Facebookpost zegt "gelukslobbyist" (lol) Irene Janssen dat het "heel aannemelijk klinkt", want "met een klein beetje website & formulier-bouw ervaring herken ik dat wel."

Wie verder kijkt in de comments, ziet de namen Cock (niet lachen - red.) de Graaf en Ab van Beek, die tevreden constateren dat Vietsch heeft meegelezen op de pagina "Consent Democratische Alliantie 1.0" van "CDA-Next". Doorklikkenderwijs komen we uit in het hoekje van de Corona Denial Antivaxxers van de gristendemocratie, op twee aan elkaar verwante pagina's die, laten we zeggen, 'grote vraagtekens zetten' bij het coronabeleid, of het bestaan van het virus an sich. Daar is Cock de Graaf een opvallende bijdrager, en niet in zinnige zin. Dit alles neemt niet weg dat bovenstaande formulierfout en klacht wel degelijk waar kunnen zijn - van een partij die met gele en groene stemkaartjes op omgekeerde vragen ja of nee moet zeggen, kun je alles verwachten. We zouden alleen graag van mevrouw Vietsch, óf andere CDA-leden, horen of ze ervaring hebben met deze softwarefout, de klantenservice van het partijbureau of een telefonische stem (!) die aldaar door het partijbureau onbevestigd (!!) werd opgeschreven. Hoe dan ook: Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge!