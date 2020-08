In het bovenstaande fragmentje uit een interview van vandaag laat Poetin weten dat de sterkste man van Wit-Rusland hem heeft gevraagd om HULP. De majesteit antwoordde: "We have of course certain obligations towards Belarus, and the question Lukashenko raised was whether we would provide the necessary help. I told him Russia would fulfil all its obligations. Alexander Grigorivich (Lukashenko) asked me to create a reserve police force and I have done that. But we also agreed this would not be used unless the situation gets out of control. Until extremists cross the line and start assaults under the cover of political slogans."

Vanaf 11:50 in het volledige interview (na de breek) stelt Poetin vervolgens ook dat hij Wit-Rusland beschouwt als "het meest nabije land, etnisch, linguïstisch, cultureel en spiritueel". En dat doet natuurlijk wel denken aan hoe hij Oekraïne ooit beschreef, dus wellicht is dat een mooie opmars naar HERENIGING.

Het hele interview, nagesynchroniseerd en wel