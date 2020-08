Prachtige vent. Dat kleine. Zo'n man die altijd zonder aarzelen de laatste bitterbal van de schaal zal pakken. Maar elk vergrijp blijft net onder de drempel van daadwerkelijke ernst en als hij weer op iets laakbaars wordt betrapt dan wordt het gewoon goedlachs afgedaan. Zo zal het nu ook weer gaan en dat kunnen we alleen maar respecteren, weet je, misschien stemmen we juist hierom wel op hem.

Het NRC tekende vandaag een Strafblad van een Kruimeldief op, en de pareldichtheid is weer hoog. "Een partij stroopwafels ter waarde van 43 euro. Een advocatenrekening van 758 euro. Kilometerdeclaraties voor privétripjes. En relatiegeschenken ter waarde van 113,80 euro (...). Die maart gingen bij partijsecretaris Robert Gielisse alarmbellen af. Om een declaratie van niets: reiskosten van 129,66 euro, waaronder een privérit van 46,77 euro." Belangrijke noot: Krol kríjgt als Tweede Kamerlid al een reiskostenvergoeding om deze kosten te dekken.

Vanaf 2012 zou hij tussen de 500 en 1000 euro per jaar bij de partij gedeclareerd hebben. Ton Financiën van Dijk heeft in het onderstaande draadje nog ever doorgegraven, en ook dat is weer heerlijk. Zo declareerde hij kilometers terwijl hij aantoonbaar bij toenmalig collega Femke Merel in de auto zat, alsook privé-ritjes naar het vliegveld om op vakantie naar Curaçao gaan.

Henk zelf blijft er luchtig onder. "Hij herhaalt tegen NRC dat hij bij aantreden toestemming voor de ANBI-constructie kreeg. Van wie? Dat weet hij niet meer. Hij zegt verder mondjesmaat op deze manier gedeclareerd te hebben en inmiddels 40 euro te hebben teruggestort aan de partij. (...) "Achteraf bleek er volgens Krol ook niets aan de hand. „We hebben er nog hartelijk om gelachen.” Dales [toenmalig partijvoorzitter, red.] ziet dat niet zo: „Het was niet afgehandeld en we hebben er zeker niet om gelachen.”" 40 euro terugbetaald, want de waarde van een gebaar laat zich niet in cijfers uitdrukken.

