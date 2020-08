WANNEER ER EEN PSYCHOPATISCHE ROOFMOORDENAAR VOORTVUCHTIG IS BIJVOORBEELD. In dit NRC-getuigeninterview van gisteren lezen we het volgende:



"Het stoort Justin dat de politie onzorgvuldig was met het signalement. „Die jongens hadden een lichtgetinte huid”, zegt Justin, „maar de politie schreef ‘lichte huidskleur’.”" In een Facebookgroep werd de dader ook al eens omschreven als een "waarschijnlijk Turkse jongen".

Ondertussen staat de onderstaande Burgernet-tweet van 8 augustus waarin de dader wordt beschreven als "blank" gewoon nog online. Is de politie-tweet daaronder, waarin de dader wordt beschreven met het extreem ambigue "lichte huidskleur" van Twitter verwijderd, maar staat deze nog wel embedded bij de NOS. En beweert de politie vandaag nog doodleuk dat ze nog altijd geen signalement kunnen geven:

"Later bleek, na het spreken van meer getuigen, dat het niet mogelijk was om een eenduidig signalement te geven", zegt een woordvoerder van de politie. Volgens haar kan dat signalement nog steeds niet gegeven worden. "We willen het van mensen zelf horen en willen niet dat ze een idee krijgen op basis van het gecommuniceerde signalement. (...) Het maakt voor ons niet uit hoe iemand er uit ziet, maar we moeten er wel iets aan hebben. (...) Als je nu twintig mensen zou vragen om jou en mij te beschrijven, dan krijg je twintig verschillende signalementen. Met elke tip zijn we ontzettend blij, maar het was daar echt heel druk, dus er moeten veel meer mensen zijn die iets gezien hebben. We hebben liever dat iemand iets zegt waarvan we later zeggen, dat zat al in het dossier, dan dat mensen cruciale informatie niet vertellen."

Ja, dit geloven we dus niet. Dit riekt gewoon naar ideologisch gemotiveerde onwil. Geef dat fucking signalement vrij, ook al zit de dader waarschijnlijk al in Dubbelpaspoortië. Na de breek nog enkele andere belangwekkende citaten uit het interview.

Het ging om horloge, dader hoorde bij groepje dat plek al dagen teisterde

"Drie jongens zochten constant oogcontact met hen, zegt Justin. Van andere bezoekers hoorde hij dat het „ruziezoekers” waren, die de dag ervoor, vrijdag, naar de inhoud van „tasjes” loerden. Nu waren ze ook verbaal aanwezig. Ze zeiden, volgens Justin, „Wat kijk je lang? Wat kijk je lang?”

Vrij onverwacht kwam een vierde jongen de steiger oplopen, zegt Justin: „Hij was zo mager als een stokkie, zo’n jongen die zonder wapen niks kon.” Maar hij had een pistool bij zich. De magere jongen liep naar een vriend van Bas van Wijk die een Rolex-horloge droeg, een exemplaar van 25.000 euro volgens de jongens, en beval hem zijn „klokje” aan hem te geven. Maar dat weigerde hij.

Daarna liep de magere man naar een andere vriend die een lachgasballon vasthield. Hij schoot het ding stuk, zegt Justin. „Ik dacht dat het pistool nep was.” Bas vroeg hem waarom hij dat deed. Plotseling schoot de magere man op hem. Justin dacht nog steeds dat het een alarmpistool was. De man schoot een tweede keer op Bas. En toen ging hij naar de grond, zegt Justin. De schutter liep naar de vriend en pakte zijn horloge af."

Alles wijst erop dat Bas echt een kampioen van een jongen was

"Ze kennen hem en zijn broer van ‘de straat’. In Badhoevedorp kent iedereen elkaar, zegt Mitchell, „het is een hechte buurt”. Bas was een gespierde goedzak. Veel sporten, niet roken, amper drinken. Hij deed nooit een vlieg kwaad en kwam voor andere jongens op, zeggen ze. Dani (18): „Toen ik een vriend een beetje pestte, zei Bas: ‘Waarom doe je dat nou?’”

