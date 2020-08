Von der Leyden heeft gewoon een sterk punt. Het is absurd dat iedere lidstaat naar eigen inzichten bepaalt of ze zich wel of niet aan "Shengen" houden. Het is veel slimmer om kleinschalig en regionaal maatregelen te nemen. Intelligente lockdown zo je wilt. Dus bijvoorbeeld niet heel Spanje dicht, maar alleen regio's met meer dan x besmettingen per 1000 inwoners. En één set aan criteria te hanteren op EU niveau in plaats van per land een ander beleid dat niet te volgen is voor de gemiddelde inwoner van een Europese lidstaat.

Ik weet dat de meeste hier een Nexit wensen, maar da's echt een andere discussie. Dit gaat over gezondheid versus economie. Niet over nieuwe of oude verdragen.