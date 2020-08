Welkom in de politiek! En nu even uitvergroten naar bijvoorbeeld VVD (van oudsher voor de ondernemer, maar in werkelijkheid alleen maar voor groot-bedrijven als Unilever, Shell), Groen Links (van oudsher voor klimaataktivisten, maar in werkelijkheid alleen maar om uw geld op een fascistische manier naar marxistisch wereldbeeld te herverdelen), PVDA (van oudsher de partij van de werknemers, maar in werkelijkheid alleen maar een burocratisch vehikel om het ambtenarenapparaat in stand te houden), D'66 (van oudsher een partij om meer democratische grondprincipes te bevorderen, maar in werkelijkheid een Eurofiele verzameling van opportunisten die nog hun grootmoeder zouden verkopen om Europa nog machtiger en ondemocratischer te maken), CDA (van oudsher de partij van de christelijke waarden, de ouderen en de boeren, maar in werkelijkheid een groep bestuurs-verslaafde-beroepspolitici zonder identiteit die in een oogwenk hun christelijke waarden te koop zetten als er een kans is om in het kabinet te komen), SP (van oudher een lekkere dwarslig-partij, die andere partijen dwingt positie te kiezen, maar in werkelijkheid een partij zonder visie die een paar goedbetaalde geflipte studenten een kans geeft omdat ze in het bedrijfsleven én in de universiteitswereld gefaald hebben).... need I go on? Sure: PVV (van oorsprong een one issue partij, die zich klaar tegen islamisering opstelt, in werkelijkheid een partij die álle Nederlandse waarden verdedigt en het kartel wil doorbreken -pun intended!), FvD (van oorsprong een midden-rechts partij die met hart en ziel de kartelpolitiek te lijf gaat, nu meer een persoonlijke vete van Thierry tegen de rest -toegegeven, ze zijn ook als een stel fascistische hyena's op hem los gegaan, de reactie is logisch te nomen)... etc etc.... samengevat zou je kunnen stellen dat de partijvisie niet meer dan een marketingslogan voor de juiste hoeveelheid stemmen is, terwijl de persoonlijke belangen het beleid bepalen. Eigenlijk zou je dus kunnen stellen dat de democratie meer een schijndemocratie is, want je kiest wat anders dan je krijgt.