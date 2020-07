Als het op ruimtelijke ordening en de kwaliteit van infrastructuur gaat, is La Belgique de tweede wereld.

Er is veel te weinig wegcapaciteit met hallucinante files tot gevolg, soms ook tussen obscure dorpen diep in West-Vlaanderen. De wegen die er zijn zitten vol enorme gaten en bij regen zie je niks meer. Soms ontbreekt over 15-20 km een vluchtstrook waardoor bij een stilvallende auto, enfin, u begrijpt me.

Daarnaast lijkt het verkeersplan ontworpen door een dronken idioot. Je hebt de gevaarlijke, lelijke en onpraktische lintbebouwing natuurlijk. In steden struikel je bovendien over conflictkruisingen terwijl - erg onhandig - langs elke doorgaande wordt geparkeerd. Regelmatig op een voor doorstroming cruciale weg ff 5 minuten wachten tot iemand in- of uitgeparkeerd is.

Het Brusselse Meiserplein door de spits is oprecht qua chaos vergelijkbaar met een drukke achterbuurt in Mumbai.

En dan is er nog het openbaar vervoer. Antwerpen heeft een metro nodig maar heeft alleen een tramcircuit, waarvan een deel in het Openluchtmuseum hoort. Fun fact: men bouwde ooit een hele serie metrostations maar die werden, net als een terminal voor de hogesnelheidstrein op Antwerpen Centraal, nooit in gebruik genomen want het geld was op.

Fietspaden? Niet bestaand, te smal, heel smal en dan toch 2-richtingsverkeer, fietspaden die opeens op een hele drukke straat ophouden of van de rechterkant naar de linkerkant slingeren en weer terug: echt, je verzit het niet - het is soms net alsof de Belgische overheid fietsers doelbewust in levensgevaarlijke situaties brengt.

Treinen zijn oud en treinstations soms regelrechte ruines (Vilvoorde, Mechelen...). Een Belg die ik goed ken moest bijna huilen toen hij eens door Nederland treinde en de nieuwe stations in Utrecht, Breda en Arnhem zag. "Waar betalen jullie dat van?" Tsja, we hebben natuurlijk geen miljardenproject als Wallonie aan ons been hangen.

Dus: laten we zeggen dat Verhagen een punt heeft en we ff niet moeten besparen op de bouw.