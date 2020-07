De man is gewoon vrijgesproken vanwege ontbrekend/te mager bewijs. Dat gebeurt in Nederland ook regelmatig : dat je in hoger beroep wordt vrijgesproken.

Zijn schuld is niet aangetoond en hij is geen smeerlap, maar een slachtoffer van valse aangifte en getuigenis. Zijn leven is flink verwoest en de daders gaan vrijuit.