Of teenslippers op kantoor kunnen, vragen ze zich vandaag af in Gelderland. Asteblief nie, zegt 57 procent van de ondervraagden. Gek, want wijlen Zentgraaff zei altijd: "Een man die niet op teenslippers naar kantoor komt is echt een vuige sukkel." Enfin, we zouden zweren dat we de Teenslipper Kwestie al een keer eerder hebben gezien... O ja, de Volkskrant had twee jaar terug een stuk over teenslippers op kantoor! Natuurlijk mogen we niet lekker los in de kooi slipperen van de Volkskrant. Maar wacht, daar is het AD, die hebben pas écht een teringhekel aan teenslippers. Hier, in 2013, 'korte broek en slippers not done op kantoor'. In 2015: 'Acht redenen waarom je geen teenslippers moet dragen'. In 2020: een als stylist vermomde chihuahua blaft dat teenslippers op kantoor écht niet kunnen. Punt is duidelijk Nijenhuis je hebt lelijke poten. Bij Het Parool in het verleden ook al die ene vraag: kun je teenslippers aan naar kantoor? Volgens de gratis weggooiers van Metro kunnen teenslippers op kantoor (soms) prima, dat u het even weet. Maar vorig jaar mocht het ineens niet meer. En ook volgens ene Anneloes, ook in Metro, is het NIET dikke prima om tenenbrie te verzamelen achter het bandje van je Havaiana. Ja wat is het nou. In Eindhoven worden teenslippers zwaar gediskwalificeerd, want d'r lopen alleen campingtokkies op teenslippers, maar dat is Brabant dus dat telt niet, en een of andere betweter noemt het 'een grote stijlfout'. "Beter van niet", zeggen ze in het nuchtere noorden over teenslippers naar kantoor. De Belgen van Het Laatste Nieuws vinden teenslippers op kantoor een afrader. Een of andere mevrouw van een managementblogje behandelt de vraag of je werknemers die op teenslippers naar kantoor komen mag ontslaan. De nuance moet weer komen uit het Adelaarsnest van DDS: "Rot toch lekker een eind op met dat preutse gejank over ‘korte broeken mogen niet’", waarbij niet alleen de slipperkwestie, maar tevens de kortebroekenkwestie uit de wereld is. Omroep Gelderland had in 2017 trouwens óók al een item over teenslippers op kantoor - een of andere gladde paling van een adviesbureau vond het niet kunnen. Voor een keertje dan. De op 'mag Zwarte Piet in mijn dorp nog zwart zijn'-discussie na allerbelangrijkste discussie van Nederland en dat voor de leeuwen van het enige echte onafhankelijke megagemêleerde panel van de goden, namelijk júllie.

