0.0035% van 17 miljoen is ongeveer 600. Er zijn wel meer dan 600 mensen overleden in Nederland hoor. Rekenen zeker niet uw beste vak?



De enige reden dat er zo weinig mensen zijn overleden is dankzij alle genomen maatregelen. De economie lag niet op z'n gat voor die mensen die nu overleden zijn, maar voor de velen die gered zijn. Als de ziekenhuizen vol hadden gelegen dan had je naar hele andere getallen gekeken. Dan gaan mensen zelf wel in lockdown. Wat er in uw droomscenario gebeurd zou zijn kunt u bekijken in Bergamo - als u denkt dat uw baan dan veiliger was geweest bent u niet goed wijs (tenzij u natuurlijk lijkschouwer oid bent).



Op dit moment is het virus redelijk onder controle en worden de maatregelen stap voor stap afgebouwd. Als we nu alles in 1 keer stoppen dan is er een kans dat er een opleving komt en u gelijk weer in volle lockdown moet voor nog eens drie maanden, het is handiger dit gecontroleerd te doen.



Wat betreft 'laatste zetje', wetenschappelijk onderzoek zegt gemiddeld 10 levensjaren korter leven onder de corona doden. Als u die laatste 10 jaar van uw leven niet interessant vindt is dat prima, maar ik denk dat de meeste ouderen toch graag nog wat tijd met hun kleinkinderen hadden doorgebracht.



Over 'wat onder de leden hebben', 60% van de Nederlandse bevolking heeft 'wat onder de leden' dat een infectie met het coronavirus ernstiger maakt. U misschien ook zonder dat u het weet.