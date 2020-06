Afgelopen twee weken zagen we BLM-demonstraties over de westerse wereld golven. Meestal vreedzaam, maar in Engeland ging het net zoals in de VS soms mis. Standbeelden werden vernield, tientallen politiemensen verwond en Winston Churchill kreeg het predikaat "racist" op zijn sokkel geschilderd. De politie deed weinig, pers en politiek beschreven een en ander als "vreedzaam", en dat was dan weer dat.

Vandaag hebben diverse tegendemonstranten besloten zich te melden in onder meer London, Bristol, Brighton en Manchester (zie onder meer deze timeline), en plotseling gonst het woord 'nazi' over het internet. Aanleiding: bovenstaande video waarin football lads die Churchill en de Cenotaph komen beschermen, de gestrekte arm van de Hitlergroet zouden hebben getoond. Daar is tout Guardian-Links, afgelopen weken doodstil over, dan wel uitgesproken voorstander van de BLM-misdragingen, hevig verontwaardigd over. We laten het oordelen aan u, maar *wij* zien in de armbewegingen richting de politie (er staan op dat moment geen tegendemonstraten) géén nazi salutes. Wel waren er her en der opstootjes en werden er lange latten in dikke nekken gelegd. Meer video in deze timeline.

Het publiek zingt "Where the fuck were you last week?" naar de Riot Police en Rule Britannia naar veteranen, want behalve voetbalsupporters zijn ook groepen oud-strijders - al dan niet op de motor - naar de Britse hoofdstad afgereisd om The Cenotaph te beschermen. In onderstaande video legt een veteraan uit wat die sarcofaag voor waarde heeft voor militairen. Uiteraard worden deze 'boze blanke mannen' moeiteloos door de media over één kam gescheerd met de vermeende "nazi's" van hierboven. Churchill hoeft het gelukkig allemaal niet aan te zien, die is stevig ingepakt. Zou er nog iemand knielen voor de veteranen? Om 18:00 Nederlandse tijd moet de boel ontruimd zijn van de politie, dus het kan nog chaotisch worden. Telegraph livestream hieronder, liveblog daar, en Sky News is er af en toe ook bij. Oh en BLM ook.

"BLM. You had the world behind you, but then you cocked it up..."

Veteranen in London. Die eten meer vlees dan BLM-blanken