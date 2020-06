Opa, dat had ik op mijn 47e al kunnen zijn. Had gekund. Maar ik probeer een zoon die nu 6 is, op te voeden. Een van mijn taken is, met hem naar zwemles gaan. Ik breng hem tot aan het bad en ga er even vantussen. Als de zwemles is afgelopen, sta ik klaar met de handdoek. En kunnen we richting het kleedhokje gaan.

Maarrrrrr dan gaat ie eerst douchen. Nee geen 20 seconden, zo lang als maar kan. Veel langer dan ik wil. Als we uiteindelijk het kleedhokje hebben bereikt, begint de rest van het gezeik. Hij moet gekleed zwemmen en als die kleding nat is, zit het heel strak en stroef en krijgt ie het niet uit. Moet ik doen. Afdrogen? Moet ik doen. Strijd. Maar hij is niet de enige. De teksten die opstijgen uit alle kleedhokjes (doe eens normaal/werk eens mee/ga nou zitten dan/ga nou staan dan/houd je mond eens dicht/schiet eens op/moet het nou zó/het duurt te lang) klinken meestal wat geïrriteerd. En ik doe net zo hard mee.

Dat was tot begin maart. Want corona.

De zwemlessen zijn weer begonnen. Ik ga niet meer mee naar binnen vanwege de corona. Ik zet hem af bij de voordeur en een uurtje later komt ie keurig afgedroogd en aangekleed weer vrolijk naar buiten. Zonder gedoe.

Ik wens alle (toekomstige) ouders een coroniale periode toe. Is goed voor de zelfstandigheid van kinderen. En voor jezelf.