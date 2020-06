Hetgeen mij het meest tegenstaat aan de waanzin die nu is losgebarsten is het volgende:

De geschiedenis van de US - die wel degelijk doorspekt is met abject racisme, met name in de zuidelijke "slavenstaten" - wordt één-op-één overgepoot naar Nederland. Er wordt gedaan of hier ooit Jim Crow wetten actief waren, gescheiden zitplaatsen in het OV en gescheiden ingangen/ drinkfonteintjes bij gebouwen. Alsof er hier, net als in de US, ooit een donkerhuidige inheemse bevolking was die verdreven en vervangen is door de 'duivelse blanke Europeanen'. Dit alles heeft hier echter nooit plaats gevonden! De blanke Nederlander ìs hier de 'native'. Wat u nu dus ziet is dan ook niet de bestrijding van vermeend racisme, maar het op de knieën dwingen van een inheems volk dat collectief een schuld is aangepraat enkel en alleen vanwege hun 'verkeerde' huidskleur. De superlatieven ontbreken me ten ene male om mijn onverholen afkeer en minachting tot uitdrukking te brengen.

Vervolgens heb je dus ook nog mensen als Fatima Faïd die met droge ogen gaan staan schreeuwen dat "zwarten in concentratiekampen in Europa en Nederland zitten, en tot slaaf gemaakt worden door Europese 'witte suprematie' en wereldwijd":

- twitter.com/VrouwvdVrijheid/status/12...

Laat even goed tot u doordringen wat daar aan taal gebezigd werd. Niet alleen is het pertinent onwaar, het is kwaadaardige opruiing van de ergste soort. Want met dergelijke uitspraken neem je willens en wetens het risico op een rassenoorlog die de onze nooit was. Waar dit soort heldere lichten dan met geen woord over rept zijn de actieve slavenmarkten die op dit moment floreren in Afrika(!) en het M.O. alwaar de slavernij nog steeds een geaccepteerd gemeengoed is terwijl in het Westen de slavernij al meer dan een eeuw geleden ten grave werd gedragen. Het getuigt van zo'n stuitende dom- en kwaadaardigheid dat het me de adem beneemt.