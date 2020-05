Exact! Maurice was right. Maar dat past natuurlijk niet in het narratief van totale controle.

Mondkapjes worden gebruikt om sociaal contact nog verder te verminderen in het openbaar leven. Want wie gaat er gezellig een gesprek aan met zo'n ding op je smoel?

Dan 1,5 meter afstand zodat iedereen paniekerig om elkaar heen kan draaien en er nog minder sociaal contact is.

Angst cultuur om door de boa of politie op de bon geslingerd te worden, dus maar even niet met vrienden afspreken.

Volslagen belachelijke maatregelen voor horeca zodat spontaan een drankje doen er ook niet meer aan zit.

Vervolgens mag u wel lekker doorbetalen met belasting en zullen alle rekeningen duurder worden wegens Corona. Uiteindelijk zijn we allemaal belastingbetalende slaven die leven van salaris naar salaris.

Zo! *Aluhoedje af en schiet nog een pilsje open*..