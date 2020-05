Totaal kwaadaardig nepnieuws. Zelfs al was het zo dat tuinkers last heeft van wifistraling, wat niet zo is, dan nog zegt het niets over wifi, alleen over tuinkers, laat staan dat het iets zegt over mensen en wifi. Je kunt ook een bakje water in de hete zon zetten en als het water is verdampt roepen dat de zon dus heel gevaarlijk is voor mensen wanf die bestaan voor 70% uit water.

In werkelijkheid had de tuinkers gewoon last van de hitte die werd gegenereerd door de verwarming waarboven ze stonden.

Conclusie: verwarmingen zijn levensgevaarlijk voor mensen!!!!1!!!1!!!!