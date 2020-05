Elke week was het vechten om de Donald Duck, geen idee waarom. Eigenlijk een heel raar blaadje. Sjors en Sjimmie liepen trots met karren vol stralend uranium door de staten, dat was het nieuwe goud of zo. Bleek later dan weer waardeloos te zijn. Oom Dagobert had dollartekens in zijn ogen en dook dagelijks in zijn geldpakhuis. Vervelend kereltje, maar stiekem waren we jaloers. Wij kregen 20 cent zakgeld per week. Een trekdrop, een toverbal en 2 pakjes Bazooka klapkauwgom. En ruilden Pat Bone tegen Doris Day, die we alleen van de plaatjes kenden.