Overal waar sprake is van machtsverhouding in een afgeschermde omgeving gaat het vroeg of laat mis. Op Katholieke kostscholen, maar ook overal in de hulpverlening. En in bepaalde hoeken van die hulpverlening, met name de psychotherapie, is de verleiding wel héél groot, sterker nog, is de context zodanig dat men tegen de grens of net óver de grens bezig is. Het is een interessante vraag hoe het komt dat dit het geval is, dat die grens kennelijk steeds opgezocht wordt. Wat ik in elk geval zeker weet is dat er een preoccupatie is met dat grensprobleem, en die preoccupatie is een inherent onderdeel van het probleem zelf. Er zijn allerlei bezweringsformules in het leven geroepen om maar te ontkennen wat er wezenlijk in een therapeutische situatie kan gebeuren. En als het niet ontkend kan worden dat er sprake is van een erotische ondertoon, dan wordt om de hete brij heen gedraaid met termen als "overdracht", bedacht door Freud, de meester van de Victoriaanse therapeutische erotiek, of erotische therapie, zo u wilt. Figuren als Bakker voelen aan dat de ruimte er is, en maken er gretig gebruik van, figuren als Bakker snappen dan ook weer niet al te goed dat ze binnen de lijntjes moeten blijven kleuren om niet op een verkeerde manier op te gaan vallen, figuren als Bakker worden vervolgens ook dubbel hard geschandpaald.