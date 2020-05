What happens in the Coronacafe, stays in the Coronacafe voor altijd openbaar op internet

Het is 13 mei, de economie ligt geïntubeerd op de buik op de IC, maar in Dit Land was Zwarte Piet toch gewoon weer trending. Je zou bijna denken dat het Tijdelijke Stomvervelende Abnormaal, dat door sommigen het Nieuwe Normaal genoemd wordt, gewoon het Zelfde Stomvervelende Oude Normale Normaal is. Ook de gelekte JOVD-appjes tonen niets dat je niet eigenlijk al lang wist als je dat rattenkoppie van Splinter Chabot wel eens op de buis zag: zelfvoldaan genderconfuus jongrechts kan niet meme'en. De fotof*cker in de mail kon er in ieder geval wel wat mee, evenals met de zelfpromotie van Blaas Dijkhoff voor dE bEsTe SoCiAl (zo leuk is die toch ook helemaal niet?). De Levenslessen du Jour: de coronagriep is helaas niet dodelijk voor identiteitspolitiek, en leer nou eens dat je in online groepsgesprekken met (deels) onbekenden beter geen slechte grappen kunt maken, want dat zijn een soort KLM-vouchers voor toekomstige problemen. Gelukkig is het Coronacafe geen besloten groep, dus hier hoef je je geen énkele zorgen te maken dat iemand anders jouw onhandige uitingen naar De Telebelg hoeft te sturen: die kun je gewoon zelf openbaren. Wel zo zorgeloos! En dat is wat we missen: zorgeloos leven...

Discussievraag: Waarom weigerde de NOS vuurwerkdossier?